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ECONOMIA

PMI de serviços global sobe para 51,7 em junho, afirma S&P Global

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 12:28:00 Editado em 06.07.2026, 12:36:43
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços global subiu para 51,7 em junho, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, dia 6. O indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade. O PMI composto, que engloba os setores de serviço e indústria, subiu de 51,9 em maio para 52 no mês passado.

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MUNDO/PMI/COMPOSTO/JUNHO/S&P GLOBAL
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