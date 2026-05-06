TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

PMI de serviços global sobe de 50,8 em março para 51,2 em abril

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 12:48:00 Editado em 06.05.2026, 13:00:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços global subiu de 50,8 em março (número revisado) a 51,2 em abril, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta quarta-feira, 6. O indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade.

O PMI composto, que engloba os setores de serviço e indústria, subiu de 51 para 51,8 no período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a S&P Global, o índice aponta para um crescimento do PIB global um pouco acima da tendência, um sinal encorajador dois meses após o início do conflito no Oriente Médio.

No entanto, há sinais de que esse aumento pode ser temporário, à medida que os clientes antecipam a produção para mitigar as pressões de preços em forte alta e as interrupções na cadeia de suprimentos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril global PMI COMPOSTO SERVIÇOS SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV