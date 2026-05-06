PMI de serviços global sobe de 50,8 em março para 51,2 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços global subiu de 50,8 em março (número revisado) a 51,2 em abril, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta quarta-feira, 6. O indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade.

O PMI composto, que engloba os setores de serviço e indústria, subiu de 51 para 51,8 no período.

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Segundo a S&P Global, o índice aponta para um crescimento do PIB global um pouco acima da tendência, um sinal encorajador dois meses após o início do conflito no Oriente Médio.

No entanto, há sinais de que esse aumento pode ser temporário, à medida que os clientes antecipam a produção para mitigar as pressões de preços em forte alta e as interrupções na cadeia de suprimentos.