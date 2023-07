PMI de serviços global recua de 55,5 em maio para 54,0 em junho, diz S&P Global/JPMorgan

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel Tassi lara (via Agência Estado)

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços global medido pela S&P Global, em parceria com o JPMorgan, recuou de 55,5 em maio para 54,0 em junho. Já o PMI composto, que engloba serviços e manufatura, cedeu de 54,4 para 52,7 no mesmo intervalo. A leitura acima de 50 mostra que a atividade seguiu em território de expansão.

A pesquisa indica que o setor de serviços do mundo continua em recuperação, com destaque para os níveis de atividade empresarial e aumento de empregos, o que conteve uma desaceleração maior do PMI composto. Além disso, os novos pedidos de exportação continuam em alta pelo quarto mês consecutivo.

A diminuição no nível de crescimento não aponta necessariamente para uma desaceleração no setor de serviços, diz a S&P, e a inflação de preços de produtos atingiu mínima dos últimos dois anos e meio. O emprego global continua a subir, aponta a pesquisa, com a criação de empregos em território de expansão por dois anos e dez meses.