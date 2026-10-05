PMI de serviços dos EUA sobe a 58,8 em setembro, diz S&P Global; PMI composto avança a 58,4

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA subiu de 56,5 em agosto para 58,8 em setembro, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta segunda-feira, 5. O resultado definitivo de setembro ficou ligeiramente acima da leitura preliminar, de 58,7, e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 57,8.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, avançou de 56,0 para 58,4 no mesmo período, em linha com o cálculo inicial, mas acima do consenso da FactSet, de 56,7.

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Os números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA continuou se expandindo no mês passado.