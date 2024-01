PMI de serviços dos EUA sobe a 51,4 em dezembro, mostra leitura final; PMI composto sobe a 50,9

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos subiu de 50,8 em novembro para 51,4 em dezembro, informou nesta quinta-feira, 4, a S&P Global. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta levemente menor, a 51,3.

Somado ao PMI industrial, o PMI composto ficou em 50,9 em dezembro, uma aceleração frente aos 50,7 de novembro. A expectativa dos analistas consultados pela FactSet era de um número levemente acima, em 51,0.

A taxa de crescimento da produção de serviços acelerou pelo terceiro mês consecutivo, e segundo a S&P, foi a mais acentuada desde julho.

O economista-chefe da S&P, Chris Williamson, avalia que a melhoria no setor de serviços - sobretudo a melhora no crescimento do emprego neste setor - ofusca a queda registrada no setor de indústria, e indica que o ritmo do crescimento econômico dos EUA acelerou ligeiramente no final de 2023.