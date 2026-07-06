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ECONOMIA

PMI de serviços dos EUA (final) sobe a 51,2 em junho, revela S&P Global

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 11:04:00 Editado em 06.07.2026, 11:12:04
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA subiu de 50,7 em maio para 51,2 em junho, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta segunda-feira, 6. O resultado definitivo de junho, no entanto, ficou abaixo da leitura preliminar, de 51,3, e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 51,9.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, avançou de 51,5 para 51,9 no mesmo período, segundo a S&P Global - e também ficou abaixo do cálculo inicial, de 52,2, e do consenso da FactSet, de 52,5. Os números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA continuou se expandindo no mês passado.

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EUA/PMI/COMPOSTO/JUNHO/FINAL/S&P GLOBAL
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