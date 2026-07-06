PMI de serviços dos EUA (final) sobe a 51,2 em junho, revela S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA subiu de 50,7 em maio para 51,2 em junho, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta segunda-feira, 6. O resultado definitivo de junho, no entanto, ficou abaixo da leitura preliminar, de 51,3, e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 51,9.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, avançou de 51,5 para 51,9 no mesmo período, segundo a S&P Global - e também ficou abaixo do cálculo inicial, de 52,2, e do consenso da FactSet, de 52,5. Os números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA continuou se expandindo no mês passado.