PMI de serviços dos EUA cai a 56,1 em outubro, mostra S&P; PMI composto recua a 55,9
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos caiu de 58,8 em setembro para 56,1 em outubro, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta quarta-feira, 4. O resultado definitivo de outubro ficou bem abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, ambos de 57,9.
O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 58,4 para 55,9 no mesmo período, também aquém do cálculo inicial e do consenso da FactSet, ambos de 57,6.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Apesar da queda, números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA continuou se expandindo no mês passado.