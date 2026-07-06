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ECONOMIA

PMI de serviços dos EUA cai a 54 em junho, como previsto, revela ISM

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 11:17:00 Editado em 06.07.2026, 11:24:08
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu de 54,5 em junho para 54 em junho, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 6. O resultado de junho veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Apesar da queda, a leitura acima de 50 indica que o setor de serviços dos EUA continuou se expandindo no mês passado.

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EUA/PMI/SERVIÇOS/JUNHO/ISM
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