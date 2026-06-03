PMI de serviços dos EUA cai a 50,7 em maio, aponta S&P; PMI composto recua a 51,5
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 11:11:00 Editado em 03.06.2026, 11:19:10
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 51 em abril para 50,7 em maio, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta quarta-feira, 3. O resultado definitivo de maio, no entanto, ficou abaixo da leitura preliminar, de 50,9, e também aquém da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 53,9.
Já o PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 51,7 para 51,5 no mesmo período, abaixo o cálculo inicial, de manutenção a 51,7.
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Os números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA se expandiu no mês passado.