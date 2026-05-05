PMI de serviços dos EUA avança a 51 em abril, mostra S&P; PMI composto sobe a 51,7
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 10:57:00 Editado em 05.05.2026, 11:07:30
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos subiu de 49,8 em março para 51 em abril, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta terça-feira, 5. O resultado definitivo de abril, porém, ficou abaixo da leitura preliminar, de 51,3, e também aquém da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 52,1.
Já o PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, avançou de 50,3 para 51,7 no mesmo período, superando o cálculo inicial, de 50,3.
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Os números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA se expandiu no mês passado.
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