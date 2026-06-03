PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM sobe a 54,5 em maio

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos subiu de 53,6 em abril para 54,5 em maio, informou nesta quarta-feira, 3, o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). O resultado de abril veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 53,8.

A leitura acima de 50 indica que o setor de serviços dos EUA continuou se expandindo no mês passado.