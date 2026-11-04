PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM cai para 54,5 em outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu entre setembro e outubro, de 54,9 para 54,5, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 4. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 55,0.

A leitura acima de 50 indica que o setor de serviços dos EUA continuou se expandindo no mês passado.