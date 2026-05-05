PMI de serviços dos Estados Unidos medida pelo ISM cai a 53,6 em abril
Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 11:38:00 Editado em 05.05.2026, 11:48:02
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos caiu de 54,0 em março para 53,6 em abril, informou nesta terça-feira, 5, o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). O resultado de abril frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 54,2.
A leitura acima de 50, contudo, indica que o setor de serviços dos EUA continuou se expandindo no mês passado.
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