PMI de serviços dos Estados Unidos medida pelo ISM cai a 53,6 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos caiu de 54,0 em março para 53,6 em abril, informou nesta terça-feira, 5, o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). O resultado de abril frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 54,2.

A leitura acima de 50, contudo, indica que o setor de serviços dos EUA continuou se expandindo no mês passado.