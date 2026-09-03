PMI de serviços do Reino Unido sobe a 52,5 em agosto; PMI composto avança para 52,5

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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido subiu de 52,1 em julho para 52,5 em agosto, segundo dados finais divulgados nesta quinta-feira, 3, pela S&P Global. O resultado definitivo de julho ficou abaixo da leitura preliminar, de 52,8.

O PMI composto britânico, que reúne serviços e indústria, avançou de 52,2 para 52,5 no mesmo período, em linha com a estimativa inicial.

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As leituras acima de 50 indicam que a economia britânica voltou a se expandir no mês passado.