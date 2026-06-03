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ECONOMIA

PMI de serviços do Reino Unido cai a 49,3 em maio, mas supera prévia

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 07:30:00 Editado em 03.06.2026, 07:42:34
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido caiu de 52,7 em abril para 49,3 em maio, atingindo o menor nível desde abril de 2025, segundo dados finais divulgados nesta quarta (3) pela S&P Global. O resultado definitivo de maio, porém, ficou acima da leitura preliminar, de 47,9.

O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, recuou de 52,6 para 49,7 no mesmo período, mas também superou a estimativa inicial, de 48,5.

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Os números abaixo de 50 indicam que a economia britânica entrou em contração no mês passado.

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