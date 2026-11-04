PMI de serviços do Reino Unido avança a 52,8 em outubro, mas fica abaixo da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido subiu de 52,1 em setembro para 52,8 em outubro, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira, 4, pela S&P Global. O resultado de outubro, porém, ficou abaixo da leitura preliminar e da projeção da FactSet, ambas de 53,1.

O PMI composto britânico, que reúne serviços e indústria, avançou de 52,0 para 52,9 no mesmo período, também abaixo da estimativa inicial, de 53,1.

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Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.