PMI de serviços do Japão (final) recua a 54 em junho; PMI composto cai a 52,1

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão recuou de 55,9 em maio para 54,0 em junho, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada na noite desta terça-feira, 4, pelo horário de Brasília. Mesmo com a queda, o indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50 - ou seja, indicando expansão da atividade. A leitura preliminar do dado previa um recuo menor em junho, a 54,2.

A S&P Global comentou que o PMI de serviços reflete uma expansão sustentada e sólida consideravelmente mais forte que a tendência de longo prazo da série, ainda que tenha desacelerado do patamar recorde de maio.

Já o PMI composto japonês, que engloba serviços e indústria, caiu de 54,3 em maio para 52,1 em junho. A leitura ficou em território expansivo, apesar de levemente abaixo do dado preliminar de 52,3. A expansão foi apoiada pelo PMI de serviços, já que o PMI industrial de junho, divulgado no domingo, 2, voltou para o nível abaixo de 50, a 49,8.