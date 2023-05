PMI de serviços do Japão avança a patamar recorde de 55,4 em abril, diz S&P Global

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão avançou de 55 em março para 55,4 em abril, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o Jibun Bank, atingindo o maior nível da série histórica iniciada em setembro de 2007. O PMI composto japonês, que engloba serviços e indústria, ficou em 52,9 em abril, inalterado em relação ao mês anterior. Os PMIs acima da barreira de 50 indicam que a atividade econômica do Japão continuou se expandindo no mês passado.