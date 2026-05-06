PMI de serviços do Brasil sobe a 52,3 pontos em abril, aponta S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços no Brasil subiu de 50,1 pontos em março para 52,3 em abril, informou nesta quarta-feira, 6, a S&P Global. Segundo a S&P, os dados de abril indicaram que a recuperação do crescimento das vendas entre os prestadores de serviços sustentou um avanço mais acelerado da atividade, estimulou a geração de empregos e reforçou projeções mais positivas para o próximo ano.

Ao mesmo tempo, a agência destaca que as pressões inflacionárias não deram sinais de arrefecimento. O aumento mais intenso dos custos de insumos em mais de um ano impulsionou a alta dos preços praticados.

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"Considerando o impacto negativo da guerra no Oriente Médio sobre os preços internacionais dos combustíveis, não é surpreendente ver que as empresas de transportes, informação e comunicação registraram o aumento mais acentuado nos preços cobrados", observa a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna de Lima.

Segundo a diretora, as empresas passaram a ter mais esperança de que o conflito no Oriente Médio termine em breve, o que poderia estabilizar os preços e facilitar cortes nas taxas de juros. "Esse otimismo levou a previsões da atividade de serviços mais altas e a um aumento nas contratações", completa.

Pollyanna de Lima também destaca que embora as pressões inflacionárias não tenham suprimido a demanda por serviços brasileiros em abril, elas representam riscos para a renda familiar e para a política monetária.

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PMI Composto

Conforme a S&P, o PMI Composto do País, que mede a atividade conjunta das empresas de serviços e da indústria, também subiu de 49,9 em março para 52,4 pontos em abril.

O resultado é reflexo do aumento de vendas no setor privado que concentrou-se em serviços.

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Além disso, segundo o relatório, os preços cobrados no nível composto subiram na maior extensão em quase quatro anos.