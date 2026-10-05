PMI de serviços do Brasil cai a 49,2 pontos em setembro, de 50,5 em agosto

O índice dos gerentes de compras (PMI) do setor de serviços no Brasil, calculado pela S&P Global, desacelerou o ritmo de crescimento, de 50,5 pontos em agosto para 49,2 em setembro, informou a S&P Global. Leituras abaixo dos 50 pontos sugerem contração da atividade.

Segundo a S&P Global, a atividade de serviços, os novos pedidos e o emprego registraram queda, enquanto empresas e clientes adotaram uma postura cautelosa às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais.

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"Com um segundo turno, pode levar mais tempo para que a confiança seja restaurada e os investimentos retomados", destaca a Diretora Associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

Para o médio prazo, as próprias empresas mostraram-se mais otimistas em relação às perspectivas de crescimento para a demanda e a atividade de serviços.

Ainda, conforme Lima, os aspectos positivos do último conjunto de dados do PMI vieram dos indicadores de preços, que mostraram que a redução das pressões sobre os custos limitou a inflação dos preços. "Isso gera alguma esperança de que o índice de inflação utilizado como meta da política monetária (IPCA) fique abaixo da estimativa preliminar e, portanto, permaneça abaixo do limite superior de 4,5% estabelecido pelo Banco Central", completa.

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PMI Composto

O PMI Composto do Brasil, que agrega serviços e indústria, caiu de 49,1 em agosto para 47,4 em setembro.

Segundo a S&P, a queda nas vendas provocou a retração mais acentuada na atividade econômica do setor privado em um ano.