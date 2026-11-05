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ECONOMIA

PMI de serviços do Brasil cai a 44,5 em outubro, menor leitura desde abril de 2021

Escrito por Gustavo Nicoletta (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre o setor de serviços do Brasil caiu para 44,5 pontos em outubro, de 49,2 pontos em setembro, segundo a S&P Global. A leitura, inferior a 50 pontos, indica contração da atividade. Foi o resultado mais baixo para o indicador desde abril de 2021.

"Outubro foi um mês particularmente difícil para os prestadores de serviços brasileiros, com a atividade e os novos pedidos registrando as taxas de queda mais acentuadas em mais de cinco anos. Os clientes reduziram os gastos em meio aos preços elevados e à incerteza relacionada às eleições, enquanto greves nos Correios e cancelamentos de projetos agravaram a situação", disse Pollyana de Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, em relatório.

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E acrescentou: "Houve, no entanto, um lado positivo. As pressões inflacionárias no setor privado diminuíram, com a inflação dos preços de venda desacelerando para o nível mais baixo desde o início do ano, à medida que as empresas enfrentavam dificuldades para repassar os custos mais altos aos clientes. Caso essa tendência se mantenha, o Banco Central poderá ter margem para reduzir as taxas de juros, o que poderia apoiar os investimentos e os empréstimos."

Os dados sobre o setor de serviços, associados à contração observada no segmento industrial, apontam para uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre, segundo Pollyana de Lima.

O PMI Composto, que une os dados de ambos os setores, caiu de 47,4 em setembro para 44,4 em outubro - pior leitura em mais de seis anos.

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BRASIL/PMI COMPOSTO/SERVIÇOS/OUTUBRO/S&P GLOBAL
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