PMI de serviços da zona do euro cai a 51,6 em agosto; PMI composto permanece em 52

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro caiu de 51,7 em julho para 51,6 em agosto, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira, 3, pela S&P Global. A leitura definitiva de agosto ficou abaixo da estimativa preliminar, de 51,7.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, permaneceu em 52 em agosto, mesmo nível de julho, ante o cálculo inicial, de 52,1. Leituras acima de 50 indicam expansão econômica.