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PMI de serviços da zona do euro cai a 51,4 em outubro e fica abaixo da prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro caiu de 53,0 em setembro para 51,4 em outubro, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de outubro ficou abaixo da estimativa preliminar, de 51,7.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, recuou de 53,1 para 51,7 no mesmo período, também no menor patamar em quatro meses. O resultado ficou abaixo da estimativa inicial, de 51,9, e da projeção da FactSet, de 52,0.

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Leituras acima de 50 indicam expansão econômica.

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