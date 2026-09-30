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ECONOMIA

PMI de serviços da China sobe para 51,6 em setembro; PMI composto avança para 52,4

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI) de serviços da China subiu para 51,6 em setembro, de 51,4 em agosto, informou nesta quarta-feira, 30, a S&P Global em parceria com a RatingDog. O indicador ficou ligeiramente acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de queda a 51,3.

O PMI industrial subiu de 51,5 para 52,1 no período, acima da projeção de analistas da FactSet, de 51,6.

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Já o PMI composto da China avançou de 52,1 em agosto para 52,4 em setembro. Resultados acima de 50 sinalizam expansão da atividade econômica.

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agosto China PMI S&P GLOBAL setembro
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