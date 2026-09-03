PMI de serviços da China sobe para 51,4 em agosto; PMI composto avança a 52,1

O índice de gerentes de compras (PMI) de serviços da China subiu para 51,4 em agosto, de 50,4 em julho, informou a S&P Global, em parceria com a RatingDog, nesta quinta-feira, 3. O indicador superou com folga a projeção de analistas consultados pela FactSet, de avanço a 50,5. Já o PMI composto da China saltou de 50,8 para 52,1 no período. Os PMIs acima de 50 sinalizam expansão da atividade econômica.