(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China recuou de 57,8 em março para 56,4 em abril, segundo pesquisa da Caixin com a S&P Global. O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, diminuiu de 54,5 para 53,6 no mesmo período. As leituras acima da barreira de 50 indicam que a atividade econômica da China está em território de expansão. Fonte: Dow Jones Newswires.