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ECONOMIA

PMI de serviços da Alemanha recua a 52,5 em outubro, mas supera prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha caiu de 52,9 em setembro para 52,5 em outubro, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 4, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de outubro, porém, ficou acima da leitura preliminar, de 51,7.

O PMI composto alemão, que reúne serviços e indústria, recuou de 53,8 para 53,4 no mesmo período e também superou a estimativa inicial, de 52,8.

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Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.

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ALEMANHA/PMI/SERVIÇOS/OUTUBRO/S&P GLOBAL/FINAL
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