PMI de serviços da Alemanha cai a 46,9 em abril e confirma prévia, diz S&P Global
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 07:16:00 Editado em 06.05.2026, 07:22:46
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha caiu de 50,9 em março para 46,9 em abril, ficando abaixo da barreira de 50 que indica contração econômica pela primeira vez desde agosto do ano passado, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta (6) pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de abril confirmou a estimativa preliminar. O PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, recuou de 51,9 para 48,4 no mesmo período, mas ficou ligeiramente acima da leitura inicial, de 48,3.
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