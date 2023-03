PMI de serviços cai a 49,8 em fevereiro, revela S&P Global

Cícero Cotrim e Renata Pedini (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Brasil caiu de 50,7 pontos em janeiro para 49,8 pontos em fevereiro, informou nesta sexta-feira, 3, a S&P Global. É a primeira queda do setor em 21 meses, desde maio de 2021. Quando abaixo de 50 pontos, o PMI mostra contração da atividade em relação ao mês anterior.

continua após publicidade .

"Depois de ver as taxas de crescimento reduzirem a cada mês desde as eleições presidenciais, o setor de serviços do Brasil entrou em contração em fevereiro. Os participantes da pesquisa observaram uma maior relutância entre os clientes na solicitação de serviços devido à incerteza futura", diz a diretora associada econômica da S&P Global Pollyanna de Lima, em nota.

Os dados do mês mostraram diminuição dos postos de trabalho no setor, além de reaceleração da inflação nos preços de insumos e de vendas. As vendas caíram pela primeira vez em 22 meses, mas 56% dos participantes da pesquisa preveem um aumento da atividade de negócios nos próximos 12 meses. Outros 8% esperam uma redução.

continua após publicidade .

O PMI composto do Brasil caiu de 49,9 em janeiro para 49,7 em fevereiro, puxado também pelo desempenho do setor industrial (47,5 para 49,2).