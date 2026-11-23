O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto, que engloba serviços e indústria, dos EUA caiu de 55,9 em outubro para 54,6 em novembro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada nesta segunda-feira, 23. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 56. Esse é o menor resultado em quatro meses.

O PMI do setor industrial recuou de 54,9 em outubro para 54,5 em novembro, na medição mais baixa em três meses. A expectativa era de queda marginal a 54,8.

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Já o PMI de serviços caiu de 56,1 para 54,7 no período, mínima em quatro meses, contrariando expectativa de avanço a 56,4.

Números acima de 50, contudo, sinalizam que a atividade está em expansão.