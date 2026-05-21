PMI composto dos EUA se mantém em 51,7 em maio, diz S&P; PMI de serviços cai a 50,9%
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 11:00:00 Editado em 21.05.2026, 11:20:01
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos Estados Unidos, que engloba serviços e indústria, ficou inalterado em maio ante abril, em 51,7, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada nesta quinta-feira, 21.
O PMI industrial norte-americano subiu de 54,5 em abril para 55,3 em maio, atingindo o maior nível em 48 meses. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador para 53,8 neste mês.
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Por outro lado, o PMI de serviços caiu de 51,0 para 50,9 no mesmo período, contrariando a projeção da FactSet, de alta para 51,8.
Leituras acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA segue em expansão em maio.