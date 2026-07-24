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ECONOMIA

PMI composto dos EUA (preliminar) sobe a 53,6 em julho, diz S&P Global

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 11:17:00 Editado em 24.07.2026, 11:25:23
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto, que engloba serviços e indústria, dos EUA subiu a 53,6 em julho, de 51,9 em junho, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada hoje. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 52,2. PMI do setor industrial recuou marginalmente de 53,9 em junho para 53,8 em julho. A expectativa era de alta a 54,4. á o PMI de serviços subiu de 51,2 para 53,6 no período, ante expectativa de avanço menor, a 51,3. úmeros acima de 50 sinalizam que a atividade está em expansão.

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