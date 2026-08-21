PMI composto do Reino Unido sobe a 52,5 em agosto, com apoio de serviços, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido subiu de 52,2 em julho para 52,5 em agosto, atingindo o maior nível em quatro meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 21, pela S&P Global. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda para 51,5 neste mês.

No segmento de serviços, o PMI britânico avançou de 52,1 para 52,8 no período, alcançando o maior patamar em seis meses. O consenso da FactSet era de baixa para 51,5.

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Já no setor industrial, o PMI do Reino Unido caiu de 51,9 em julho para 51,5 em agosto. Nesse caso, a projeção era de recuo para 51,7.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.