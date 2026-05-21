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ECONOMIA

PMI composto do Reino Unido recua a 48,5 em maio e aponta contração, afirma S&P Global

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 07:12:00 Editado em 21.05.2026, 07:25:40
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido caiu de 52,6 em abril para 48,5 em maio, atingindo o menor nível em 13 meses, segundo dados preliminares publicados nesta quinta-feira (21) pela S&P Global. A leitura abaixo de 50 indica contração da atividade econômica britânica. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 51,2 neste mês.

No segmento de serviços, o PMI britânico recuou de 52,7 para 47,9 no mesmo período, tocando o menor patamar em 64 meses. O consenso da FactSet era de declínio para 51,5.

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Já no setor industrial, o PMI do Reino Unido ficou inalterado em maio ante abril, em 53,7. Neste caso, a projeção era de recuo para 53,4.

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