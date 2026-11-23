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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido recuou de 52,9 em outubro para 52,3 em novembro, segundo dados preliminares publicados nesta segunda-feira, 23, pela S&P Global. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda para 52,8 neste mês.

No segmento de serviços, o PMI britânico caiu de 52,8 para 52,0 no período, atingindo o menor patamar em cinco meses. O consenso da FactSet era de alta para 53,0.

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Já na indústria, o PMI do Reino Unido diminuiu de 52,8 em outubro para 52,7 em novembro. Nesse caso, a projeção era de avanço para 53,1.

Apesar das quedas, leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.