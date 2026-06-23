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ECONOMIA

PMI composto do Reino Unido cai a 49,4 em junho, menor nível em 14 meses, aponta S&P

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 07:59:00 Editado em 23.06.2026, 08:08:20
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido caiu de 49,7 em maio para 49,4 em junho, atingindo o menor nível em 14 meses, segundo dados preliminares publicados nesta terça-feira, 23, pela S&P Global. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 49,8 neste mês.

No segmento de serviços, o PMI britânico recuou de 49,3 para 48,7 no mesmo período, tocando o menor patamar em 41 meses. O consenso da FactSet era de avanço para 49,5.

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Já no setor industrial, o PMI do Reino Unido diminuiu de 53,9 para 53,1, o menor nível em três meses. Neste caso, a projeção era de queda para 53,6.

Leituras abaixo de 50 indicam contração econômica, enquanto números acima de 50 sugerem expansão.

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COMPOSTO junho PMI preliminar Reino Unido S&P GLOBAL
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