PMI composto da zona do euro sobe a 55,8 em novembro, mostra preliminar

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro avançou de 54,2 em outubro a 55,8 na leitura preliminar de novembro, informou nesta terça-feira a IHS Markit. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 53,2.

O PMI de serviços teve alta de 54,6 em outubro a 56,6 em novembro, ante expectativa de 53,8 dos analistas.

Já o PMI da indústria subiu de 58,3 em outubro a 58,6 na prévia de novembro, ante previsão de 57,3 dos economistas.

O relatório da IHS Markit diz que houve melhora no crescimento da atividade na zona do euro em novembro, mas que ela veio acompanhada por avanço também das pressões inflacionárias no período.

