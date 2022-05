PMI composto da zona do euro sobe a 55,8 em abril, maior nível em 7 meses

Da Redação

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 54,9 em março para 55,8 em abril, atingindo o maior nível em sete meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira pela S&P Global.

O número final de abril confirmou a leitura preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Já o avanço acima da marca de 50 indica que a atividade no bloco se expandiu em ritmo mais forte no mês passado.

O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, aumentou de 55,6 para 57,7 no mesmo período, tocando o maior patamar em oito meses e também confirmando o cálculo inicial.