PMI composto da zona do euro sobe a 52,3 em fevereiro, diz S&P Global em prévia

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 50,3 em janeiro para 52,3 em fevereiro, atingindo o maior nível em nove meses, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 21 pela S&P Global. Apenas o PMI de serviços da zona do euro avançou de 50,8 para 53 no mesmo período, tocando o maior patamar em oito meses. Por outro lado, o PMI industrial do bloco caiu de 48,8 em janeiro para 48,5 em fevereiro. Leituras acima de 50 indicam expansão e resultados abaixo dessa marca sinalizam contração.