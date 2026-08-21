PMI composto da zona do euro sobe a 52,1 em agosto, maior nível em 9 meses, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 52 em julho para 52,1 em agosto, atingindo o maior nível em nove meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador para 51,6 neste mês.

O PMI industrial avançou de 51,9 para 52,8 no período, alcançando o maior patamar em 51 meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de baixa para 51,6.

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Já o PMI de serviços da zona do euro ficou inalterado de um mês para o outro, em 51,7. A projeção da FactSet também era de 51,6.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.