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ECONOMIA

PMI composto da zona do euro sobe a 51,9 em julho, afirma S&P Global, ao maior nível em 5 meses

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 07:43:00 Editado em 24.07.2026, 07:54:02
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 50 em junho para 51,9 em julho, atingindo o maior nível em cinco meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 24 pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção do indicador em 50 neste mês.

O PMI de serviços avançou de 49,4 para 51,6 no mesmo período, alcançando também o maior patamar em cinco meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de baixa para 49.

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Já o PMI industrial da zona do euro aumentou de 51,4 em junho para 52 em julho, tocando o maior nível em três meses. A projeção da FactSet era de queda para 50,9.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.

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