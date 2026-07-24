PMI composto da zona do euro sobe a 51,9 em julho, afirma S&P Global, ao maior nível em 5 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 50 em junho para 51,9 em julho, atingindo o maior nível em cinco meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 24 pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção do indicador em 50 neste mês.

O PMI de serviços avançou de 49,4 para 51,6 no mesmo período, alcançando também o maior patamar em cinco meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de baixa para 49.

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Já o PMI industrial da zona do euro aumentou de 51,4 em junho para 52 em julho, tocando o maior nível em três meses. A projeção da FactSet era de queda para 50,9.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.