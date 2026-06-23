PMI composto da zona do euro sobe a 49,5 em junho, com apoio do setor de serviços, mostra S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 48,5 em maio para 49,5 em junho, atingindo o maior nível em três meses, segundo dados preliminares publicados nesta terça-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do indicador para 49,2 neste mês.

O PMI de serviços avançou de 47,7 para 48,9 no mesmo período, alcançando também o maior patamar em três meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de alta para 48,7.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o PMI industrial da zona do euro recuou de 51,6 em maio para 51,3 em junho, tocando o menor nível em quatro meses. A projeção da FactSet era de estabilidade em 51,6.

Leituras abaixo de 50 indicam contração econômica, enquanto números acima de 50 sugerem expansão.