Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

PMI composto da zona do euro sobe a 49,5 em junho, com apoio do setor de serviços, mostra S&P

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 07:55:00 Editado em 23.06.2026, 08:07:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 48,5 em maio para 49,5 em junho, atingindo o maior nível em três meses, segundo dados preliminares publicados nesta terça-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do indicador para 49,2 neste mês.

O PMI de serviços avançou de 47,7 para 48,9 no mesmo período, alcançando também o maior patamar em três meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de alta para 48,7.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o PMI industrial da zona do euro recuou de 51,6 em maio para 51,3 em junho, tocando o menor nível em quatro meses. A projeção da FactSet era de estabilidade em 51,6.

Leituras abaixo de 50 indicam contração econômica, enquanto números acima de 50 sugerem expansão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMPOSTO junho PMI preliminar S&P GLOBAL zona do euro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV