PMI composto da zona do euro se mantém em 47,6 em dezembro e supera prévia, diz S&P Global:

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, ficou em 47,6 em dezembro, inalterado em relação a novembro, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira, 4 pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O número definitivo de dezembro veio acima da leitura preliminar e da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 47 em ambos os casos.

O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, subiu marginalmente entre novembro e dezembro, de 48,7 a 48,8, atingindo o maior patamar em cinco meses. Também neste caso, o resultado final superou a prévia e o consenso da FactSet, de 48,1.

As leituras abaixo de 50, no entanto, indicam contração na atividade econômica no bloco.