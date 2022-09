PMI composto da zona do euro recua a 48,9 em agosto, no menor nível em 18 meses

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 49,9 em julho para 48,9 em agosto, atingindo o menor nível em 18 meses e com o resultado abaixo de 50 mostrando que a atividade segue em contração, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 5, pela S&P Global. O número final de agosto ficou abaixo da leitura preliminar, de 49,2. O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, diminuiu de 51,2 para 49,8 no mesmo período, tocando o menor patamar em 17 meses e vindo também abaixo do cálculo inicial, de 50,2.