O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da França, que reúne os setores industrial e de serviços, caiu de 46,6 em outubro para 46,2 em novembro, atingindo o menor nível em seis meses, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira (23) pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

A leitura abaixo de 50, que indica contração da atividade econômica, ocorre em meio à tensão social e política na França, marcada por protestos, crescimento fraco e expansão da dívida pública.

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No detalhamento, o PMI industrial recuou de 49,5 para 47,9 no período, no menor patamar em 12 meses, enquanto o PMI de serviços subiu de 46,2 para 46,6.