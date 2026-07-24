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ECONOMIA

PMI composto da Alemanha sobe a 51,2 em julho, diz S&P Global, ao maior nível em 4 meses

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 07:32:00 Editado em 24.07.2026, 07:44:20
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 49,5 em junho para 51,2 em julho, atingindo o maior nível em quatro meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 24, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O PMI de serviços da Alemanha avançou de 48,6 para 49,6 no mesmo período, igualmente tocando o maior patamar em quatro meses. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção em 48,6.

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Já o PMI industrial aumentou de 50,3 em junho para 52,2 em julho, também o maior nível em quatro meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de queda para 50.

Dados acima de 50 indicam expansão econômica. A leitura abaixo de 50 sugere contração.

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