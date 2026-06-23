PMI composto da Alemanha recua a 48 em junho, menor nível em 18 meses, revela S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 48,8 em maio para 48 em junho, atingindo o menor nível em 18 meses, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O PMI de serviços da Alemanha recuou de 48,1 para 46,8 no mesmo período, tocando o menor patamar em 43 meses. O resultado frustrou analistas consultados pela FactSet, que previam alta para 48,8 neste mês.

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Já o PMI industrial diminuiu de 50,1 em maio para 50 em junho, alcançando o menor nível em cinco meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de avanço para 50,2.

Dados abaixo de 50 indicam contração econômica. A leitura em 50 sugere estagnação.