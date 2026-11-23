O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que reúne os setores industrial e de serviços, avançou de 53,4 em outubro para 55,0 em novembro, atingindo o maior nível em 56 meses, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira (23) pela S&P Global, em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O PMI industrial subiu de 54,2 para 55,0 no período, também o maior patamar em 56 meses. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo para 54,1.

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O PMI de serviços aumentou de 52,5 em outubro para 54 em novembro, nível mais alto em 13 meses. Nesse caso, o consenso da FactSet apontava queda para 52,3.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.