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PLP do ajuste traz calote, aumento de impostos e pedalada fiscal, critica Rogério Marinho

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticou a proposta de ajuste fiscal defendida pelo governo Lula (PT) e afirmou que as medidas promoverão um calote nos entes federativos, aumento de impostos e uma pedalada fiscal.

"O que é que nós vimos quando nos debruçamos sobre o tema? Calote, ou seja, captura de recursos disponibilizados por acordo e por lei para Estados e entes subnacionais, na questão da Lei Kandir e na compensação previdenciária. Nós vemos aumento de impostos, que é o DNA de como o governo tem se comportado nos últimos cinco anos, em cima do lucro presumido de empresários que vão ser impactados por uma reforma tributária extremamente desconectada, que vai ter muita dificuldade de ser implementada, e pedalada fiscal, para permitir que os R$ 10,5 bilhões de subsídios que nós concordamos em função da guerra saiam dos parâmetros estabelecidos do orçamento da União", declarou em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que será transmitida na noite deste domingo, 15.

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Marinho minimizou o voto favorável de senadores da oposição que permitiu a aprovação do texto-base do projeto de lei complementar do ajuste fiscal (PLP 299/2026) no Senado, na última quinta-feira, 12. Segundo ele, o resultado mostra que há "diversidade" no grupo.

"Você falar senadores de direita, teve 31 votos contrários, teve 3 ou 4 favoráveis. Então, nós temos uma característica, nós somos plurais, não tem centralismo democrático na direita", disse.

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AJUSTE FISCAL/PLP Rogério Marinho
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