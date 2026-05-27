Plenário da Câmara inicia análise da PEC que põe fim à escala 6x1

O plenário da Câmara iniciou na noite desta quarta-feira, 27, a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Mais cedo, o relatório do deputado Leo Prates (Republicanos-BA), que estabelece o limite de 40 horas semanais, foi aprovado por comissão especial.

Maior partido de oposição, o PL anunciou que defenderá um destaque - sugestão - para dar preferência ao texto que define uma carga máxima de 36 horas. A ideia é rejeitada por partidos como PP e União Brasil. Segundo governistas, a sugestão do PL serve como uma forma de tumultuar a votação.